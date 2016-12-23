Продажу спиртосодержащей непищевой продукции в автоматах скоро запретят

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции в торговых автоматах в РФ планируется запретить в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Планируется в ближайшее время установить запрет розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов", — сказал он.

Ранее председатель премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

А накануне вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих препаратов, разрешив их продажу только по рецепту в аптечных пунктах.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек.