В случаях побоев в семье необходимо вмешательство, считают в СПЧ

МОСКВА, 23 дек –РИА Новости. Насилие и побои в семье недопустимы, в этом случае вмешательство возможно, потому что оно необходимо для защиты слабого члена семьи, заявила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Анита Соболева, возглавляющая профильную комиссию по социальным правам.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Он также сказал, что "детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции", существует много других способов воспитания.

По мнению Соболевой, криминализация побоев в отношении близких лиц не является бесцеремонным вмешательством в семью — это вмешательство происходит в том случае, когда страдает ребенок — самый слабый человек в семье, у которого нет иных средств защиты.

Если посторонний человек ударил ребенка, его права защитят родители, которые обратятся в полицию; но если ребенка бьют дома, то — в случае декриминализации статьи о побоях в семье – получается, его никто не защитит, а единственным наказанием станет штраф, пояснила она.

"В семье нельзя ни бить, ни убивать, ни насиловать; и в этом случае вмешательство в семью возможно, потому что это необходимо для защиты слабого члена семьи. Я не понимаю, почему некоторые депутаты отстаивают "право бить", — сказала Соболева, говоря об инициативе отмены уголовного наказания за семейные побои.

Она подчеркнула, что в процессе воспитания вполне возможно обойтись без физических наказаний, ребенку можно объяснить. "Мне кажется, что этот подход в корне неправильный, бить детей нельзя, и нет оснований для того, чтобы их шлепать", — добавила правозащитница.