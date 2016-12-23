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Общество

Эксперт рассказал, как можно добиться снижения алкоголизма

18:1423.12.2016
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Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
© Fotolia/ Photographee.eu

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Запретительные меры в борьбе с алкоголизацией населения не дают результата, но помогает активная пропаганда здорового образа жизни, рассказал РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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В правительстве работают над вопросом о регламентах по техническому спирту
Ранее президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что проблема алкоголизации населения в России не больше, чем в других странах, однако бороться с ней нужно, но не принятием запретительных мер.

"Лет шесть-семь назад в России выпивалось 18 литров абсолютного спирта на душу населения, включая младенцев и стариков. Сейчас удалось снизить потребление до 12,8 литра. Число отравлений алкогольной продукции, я не считаю эту трагедию (в Иркутске), она связана с другими процессами, снизилось порядка на 30%", — сказал Брюн.

Он также отметил, что в три раза снизилась обращаемость за наркологической помощью после больших праздников – новогодних и майских.

"Запретительные меры, что в Америке, что в России ничего не дали, кроме повышения преступности, отравлений и так далее. (Снижение) дает достаточно мощная пропаганда здорового образа жизни", — заверил он.

Как можно бороться с контрафактным алкоголем?
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"Мы проводим такие специальные исследования и видим, что спрос на алкоголь и наркотики, табак среди старшеклассников снижается. Если в 2010-2011 годы мы выявляли порядка 10-13% старшеклассников, которые имели опыт потребления наркотиков, постоянно потребляли алкоголь, сейчас эти цифры колеблются где-то в пределах 2-3%", — сказал Брюн.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек.

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Общество
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6 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • fonov.51
    Статья не отвечает анонсированному заголовку. А вот про возбуждение уголовного дела по статье производство, хранение,сбыт продукции интересно. Особенно интересно про производство. Только до сих пор не могут установить где изготовили эту отраву? Почему её можно так легко купить? Вопросы в общем то не к тем кто её фасовал и продавал, а именно к производителям, с какой целью производят этот товар? Если он легальный и именно для приёма ванн ждём очередных похорон, виновных то нет. Поднятие акцизов говорит о том, что никто не собирается прекращать производить отраву, а просто хотят сделать её дороже. Когда совершают преступление с применением огнестрельного оружия ищут пути поставок, как, где приобрёл оружие, а здесь почему то производитель отравы следствию неинтересен. Вывод напрашивается, там всё правильно с точки зрения закона, он имеет право продавать кому угодно и для любых целей, закон не чинит препятствий. Следовательно это просто пробел в законодательстве. Акцизы повысят чтобы отрава стала дороже, только тогда наверное на фанфурики будут скидываться не на троих, а на десять человек, но десять то наверное выживут, там доза не смертельная будет.
    00:12
    24.12.2016
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  • fonov.51
    Посмотрел вопросы как бороться с контрафактным алкоголем, у меня вопрос к составителям, почему там нет вопроса о том как отпускать такие жидкости в хоз магазинах, а разве водкой купленной в магазинах у нас не травились? Скажу так штраф с аптек и магазинов должен быть от 50 до 70 процентов их месячной прибыли, они тогда быстро прекратят покупать отраву. Не прекратят то второй раз от годовой прибыли.
    00:28
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • fonov.51
    Статья не отвечает анонсированному заголовку. А вот про возбуждение уголовного дела по статье производство, хранение,сбыт продукции интересно. Особенно интересно про производство. Только до сих пор не могут установить где изготовили эту отраву? Почему её можно так легко купить? Вопросы в общем то не к тем кто её фасовал и продавал, а именно к производителям, с какой целью производят этот товар? Если он легальный и именно для приёма ванн ждём очередных похорон, виновных то нет. Поднятие акцизов говорит о том, что никто не собирается прекращать производить отраву, а просто хотят сделать её дороже. Когда совершают преступление с применением огнестрельного оружия ищут пути поставок, как, где приобрёл оружие, а здесь почему то производитель отравы следствию неинтересен. Вывод напрашивается, там всё правильно с точки зрения закона, он имеет право продавать кому угодно и для любых целей, закон не чинит препятствий. Следовательно это просто пробел в законодательстве. Акцизы повысят чтобы отрава стала дороже, только тогда наверное на фанфурики будут скидываться не на троих, а на десять человек, но десять то наверное выживут, там доза не смертельная будет.
    00:12
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • fonov.51
    Посмотрел вопросы как бороться с контрафактным алкоголем, у меня вопрос к составителям, почему там нет вопроса о том как отпускать такие жидкости в хоз магазинах, а разве водкой купленной в магазинах у нас не травились? Скажу так штраф с аптек и магазинов должен быть от 50 до 70 процентов их месячной прибыли, они тогда быстро прекратят покупать отраву. Не прекратят то второй раз от годовой прибыли.
    00:28
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • bulin220104
    Качественный алкоголь по низкой цене единственный метод борьбы и с алкоголизмом ( от хорошего алкоголя в меру, похмелья не бывает,следовательно похмеляться не придётся) и с палёнкой, а ещё вернуть вытрезвительную систему с общественными работами,что выработать у людей чувство меры!
    00:57
    24.12.2016
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  • Richard Din
    я не эксперт, но тоже знаю, как бороться с алкоголизмом - тупо не пить
    04:31
    24.12.2016
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  • Леонид . в ответ пользователю fonov.51(показатьскрыть)
    fonov.51, Это должно быть много выше их месячной прибыли + расходы семье на похороны+ плюс пожизненная пенсия (не от организации, а от собственника и учредителя, то есть, от фактического хозяина персонально, как бы он себя не "прятал" в разных "ширмах") в пользу семьи за потерю кормильца не ниже средней по стране...Вот тогда (!!!) все мгновенно прекратится...Ну, и отсидку ни кто не отменял...
    09:23
    24.12.2016
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  • lat.48
    Песню которую пропел главный нарколог РФ стара и всем давно знакома. Сколько не предупреждали депутатов и правительство о неэффективности всех прошлых программ (по теме алкоголизма), огромные средства были выброшены впустую. Но самое главное, ответственных в этом безобразии не найдёшь и с них не спросишь.
    10:11
    24.12.2016
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  • Сергей Николаевич в ответ пользователю bulin220104(показатьскрыть)
    bulin220104, интересно, как это ваше, в меру, соотносится с ценой на алкоголь?
    11:01
    24.12.2016
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  • fonov.51 в ответ пользователю Леонид .(показатьскрыть)
    Леонид .,
    Поддерживаю, думаю многие с этим согласятся. Но такие вопросы не вынесут на обсуждение.
    И ещё, уже пишут что этим бизнесом занимались азербайджанцы. Я бы всё спиртное и производство и продажу возвратил государству. Почему производство продукции которая приносит баснословную прибыль идёт мимо госказны. Ведь приватизация госпредприятий была мерой, которая должна была вывести нерентабельные предприятия из кризиса.
    14:25
    24.12.2016
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