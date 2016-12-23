Эксперт рассказал, как можно добиться снижения алкоголизма

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Запретительные меры в борьбе с алкоголизацией населения не дают результата, но помогает активная пропаганда здорового образа жизни, рассказал РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что проблема алкоголизации населения в России не больше, чем в других странах, однако бороться с ней нужно, но не принятием запретительных мер.

"Лет шесть-семь назад в России выпивалось 18 литров абсолютного спирта на душу населения, включая младенцев и стариков. Сейчас удалось снизить потребление до 12,8 литра. Число отравлений алкогольной продукции, я не считаю эту трагедию (в Иркутске), она связана с другими процессами, снизилось порядка на 30%", — сказал Брюн.

Он также отметил, что в три раза снизилась обращаемость за наркологической помощью после больших праздников – новогодних и майских.

"Запретительные меры, что в Америке, что в России ничего не дали, кроме повышения преступности, отравлений и так далее. (Снижение) дает достаточно мощная пропаганда здорового образа жизни", — заверил он.

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"Мы проводим такие специальные исследования и видим, что спрос на алкоголь и наркотики, табак среди старшеклассников снижается. Если в 2010-2011 годы мы выявляли порядка 10-13% старшеклассников, которые имели опыт потребления наркотиков, постоянно потребляли алкоголь, сейчас эти цифры колеблются где-то в пределах 2-3%", — сказал Брюн.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек.