В Крыму не удается остановить распространение АЧС

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Распространение АЧС в Крыму остановить не удается, государственный комитет по ветеринарии республики Крым неудовлетворительно выполнил свою работу, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Кроме того, в пяти километрах юго-западнее от егерского пункта в селе Песочное Ленинского района Крыма рядом с ранее установленными инфицированными объектами сотрудники управления Россельхознадзора по республике Крым и городу Севастополь обнаружили еще 24 трупа свиней. При исследовании 24 отобранных проб в 17 выделен геном вируса АЧС.
"Озвученные факты позволяют считать, что проведенные мероприятия по ликвидации АЧС в отношении ранее установленных инфицированных объектов выполнены не в полном объеме, и свидетельствует о неэффективности работы государственного комитета по ветеринарии республики Крым по недопущению распространения АЧС на территории полуострова", — говорится в сообщении.
В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Архангельской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Владимирской, Смоленской, Брянской и Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, Чувашии, Адыгее и Татарстане.
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