Аксенов поддержал идею проведения опроса по названию моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею по проведению опроса по названию моста, строящегося через керченский пролив.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста в Крым, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост. Пусть так и будет, добавил президент.

"Что касается того, как будет называться Керченский мост, то я поддерживаю предложение президента о проведении опроса на эту тему", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Керченский мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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