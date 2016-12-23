Депутат объяснил интерес зарубежных СМИ к пресс-конференции Путина

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Большой интерес к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина среди СМИ, в том числе и иностранных, развеивает миф об изолированности России, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В пятницу Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию. За почти четыре часа российский лидер ответил на несколько десятков вопросов, многие из которых касались ситуации в мире, видения Москвой тех или иных ключевых международных проблем, будущего диалога РФ с ее ключевыми партнерами.

"Огромное число вопросов, заданных главе государства в связи с ситуацией в мире, демонстрирует не только усиление внимания к росту роли России в решении глобальных задач, но и в очередной раз развеивает мифы о региональности и изолированности России", — цитирует Железняка пресс-служба.

Депутат также добавил, что рекордное число отечественных и зарубежных СМИ, аккредитованных на пресс-конференцию президента, показывает "растущий с каждым годом интерес в России и за рубежом к уникальному формату общения с прессой, который проводит только глава нашего государства".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>