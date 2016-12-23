Глава комитета Госдумы по делам семьи выступила против ювенальной юстиции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в законодательном портфеле комитета нет законопроекта о ювенальной юстиции, а если подобная инициатива появится, то она не будет поддержана.

Президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции.

"Мы за это голосовать не будем, даже если внесется такой законопроект. Потому что это разрушение семейных устоев и ценностей", — сказала Плетнева РИА Новости.

Она отметила, что подобных законодательных инициатив на рассмотрении комитета нет.

"А если будет, мы будем голосовать против. Правильно президент сказал", — добавила депутат.