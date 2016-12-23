Власти отмечают заметное улучшение межнациональной обстановки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Межнациональная ситуация в Крыму за последнее время заметно улучшилась, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что на Украине готовят фальшивые фото- и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар в Крыму. За провокациями, по его словам, стоят лидеры запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

"Заметно улучшилась межнациональная ситуация в Крыму", — сказал Константинов на партийной конференции крымского регионального отделения "Единой России".

По его словам, на обустройство крымских татар и других репрессированных народов выделены огромные средства – более 10 миллиардов рублей только в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

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