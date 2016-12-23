США
24.1224 декабря17:57МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Власти отмечают заметное улучшение межнациональной обстановки в Крыму

17:3323.12.2016
(обновлено: 17:35 23.12.2016)
314200
Крым. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Межнациональная ситуация в Крыму за последнее время заметно улучшилась, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища. Архивное фото
© РИА Новости. Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Депутат: запуск газопровода Кубань-Крым станет подарком для всех крымчан
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что на Украине готовят фальшивые фото- и видеодоказательства о якобы притеснениях крымских татар в Крыму. За провокациями, по его словам, стоят лидеры запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

"Заметно улучшилась межнациональная ситуация в Крыму", — сказал Константинов на партийной конференции крымского регионального отделения "Единой России".

По его словам, на обустройство крымских татар и других репрессированных народов выделены огромные средства – более 10 миллиардов рублей только в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
+
Общество
Обсуждение
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • fonov.51
    В Крыму до 1 января 2018 года продлили оформление земли участникам полян протеста. "Поляны протеста" это самозахваты земли в основном представителями одной этнической группы. В Крыму таким образом создаются закрытые для представителей других национальных групп территории, это всегда было миной замедленного действия, нужно разбавлять такие анклавы представителями других диаспор. Сейчас всё хорошо, после референдума уже не заявляют в маршрутках что ты живёшь на его земле. Но если землю будут получать в основном только представители крымских татар, то скоро не в переносном, а в прямом смысле мы будем жить на их земле. Нужно дать землю и дешёвые кредиты для строительства всем нуждающимся. Мир и национальное согласие наступает тогда, когда представители всех народов чувствуют себя что они все равны перед законом.
    22:54
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • rus7325
    а что плохого если будут крымсктатарские поселки,можете назвать какие угрозу они принесут другим ,о депортаций в Крыму были тысячи крымскотатарских сел,где жили в основном крымские татары,и не кто не слышал чтоб это приносило кому то вред,а ваши слова похожи на мысли татарафоба попахивая с фашисткой идеологий
    12:42
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • fonov.51
    В Крыму до 1 января 2018 года продлили оформление земли участникам полян протеста. "Поляны протеста" это самозахваты земли в основном представителями одной этнической группы. В Крыму таким образом создаются закрытые для представителей других национальных групп территории, это всегда было миной замедленного действия, нужно разбавлять такие анклавы представителями других диаспор. Сейчас всё хорошо, после референдума уже не заявляют в маршрутках что ты живёшь на его земле. Но если землю будут получать в основном только представители крымских татар, то скоро не в переносном, а в прямом смысле мы будем жить на их земле. Нужно дать землю и дешёвые кредиты для строительства всем нуждающимся. Мир и национальное согласие наступает тогда, когда представители всех народов чувствуют себя что они все равны перед законом.
    22:54
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • rus7325
    а что плохого если будут крымсктатарские поселки,можете назвать какие угрозу они принесут другим ,о депортаций в Крыму были тысячи крымскотатарских сел,где жили в основном крымские татары,и не кто не слышал чтоб это приносило кому то вред,а ваши слова похожи на мысли татарафоба попахивая с фашисткой идеологий
    12:42
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • fonov.51 в ответ пользователю rus7325(показатьскрыть)
    rus7325,
    Согласен с вами ,но не полностью, До 1941 было всё хорошо. Что было во время войны спросите у тех кто пережил. И почему бы Вам не написать, что, да будем жить вместе, в этом нет ничего плохого. Вместо этого Вы антифашист и интернационалист отказываете другим в совместном проживании людей разных национальностей. Когда представитель какой то национальной группы говорит о том, что в моноэтническом селе нет ничего плохого, и при этом забывает о том, что рядом живут и не могут получить свой надел другие люди, это есть национальный эгоизм, который является близким родственником фашизма.
    15:08
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.