СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что доходы крымчан будут расти по мере развития экономики республики.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил о необходимости принять меры, чтобы доходы жителей Крыма были не ниже, чем средняя заработная плата по стране.

"В текущем году уровень среднемесячной зарплаты вырос на 17% в сравнении с прошлым годом, но этого, конечно, недостаточно. Уверен, что по мере развития экономики Крыма будут расти и доходы крымчан", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что уровень заработной платы в Крыму — это один из самых важных вопросов.

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