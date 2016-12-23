Собянин заявил, что власти контролируют ситуацию с госпитализацией Лужкова

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госпитализация экс-мэра Москвы Юрия Лужкова на контроле властей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"С первых минут сообщения о госпитализации Юрия Михайловича Лужкова держим ситуацию на контроле", — написал Собянин в своем микроблоге Twitter.

С первых минут сообщения о госпитализации Юрия Михайловича Лужкова держим ситуацию на контроле. Надеюсь, все закончится благополучно — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 23, 2016

Он выразил надежду на благополучный исход.

Ранее источник в близком окружении Лужкова сообщил, что бывший мэр находится в удовлетворительном состоянии и в сознании после госпитализации в пятницу.