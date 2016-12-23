Свердловские власти заявили, что решают проблемы села Серебрянка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Власти Свердловской области заявили, что решают проблемы села Серебрянка, о которых в пятницу шла речь на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

О проблемах села Серебрянка рассказал Путину журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить деньги. Построить дорогу обещают только в 2018 году. Президент пообещал обратить внимание губернатора Свердловской области на проблемы села.

"Губернатором еще в прошлом году, после обращений свердловчан, были даны поручения по решению этой проблемы. В этом году 11 миллионов рублей было выделено на приведение грунтовой дороги в нормативное состояние. В данный момент обращений от жителей Серебрянки не поступает. Главой региона также было поручено проработать вопрос осуществления проектных изысканий", — говорится в сообщении департамента информационной политики губернатора региона.

Отмечается, что глава области Евгений Куйвашев дал поручение министру транспорта и связи Свердловской области в самое ближайшее время выехать на место.

В релизе департамента отмечается, что в этой ситуации есть сложность: на строительство дороги с загруженностью всего 300 автомобилей в сутки необходимо потратить порядка 1,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с ежегодными затратами на капитальный ремонт дорог всей области.