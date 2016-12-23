В Ельцин центре прокомментировали слова Путина об общественной дискуссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Екатеринбургский "Ельцин Центр" заявил, что ему близки слова Владимира Путина о необходимости общественной дискуссии и призывы президента РФ не раскалывать с помощью этой дискуссии общество.

"Мы считаем, что президент высказался исчерпывающе. "Ельцин Центр" продолжит свою работу по сохранению и изучению наследия первого президента. Музей будет по-прежнему принимать всех, кого интересует эпоха Ельцина и его роль в становлении новой России. "Ельцин Центр" останется той гуманитарной площадкой, которую успели полюбить жители Екатеринбурга. Все заявленные программы будут реализованы. Нам близки слова президента о необходимости общественной дискуссии. Как, впрочем, и его призывы не раскалывать с помощью этой дискуссии общество", — говорится в сообщении "Ельцин центра".

В пятницу глава государства в ходе традиционной пресс-конференции завил, что не нужно обострять дискуссию вокруг "Ельцин Центра", дело необходимо вести к примирению. Он также назвал развернувшуюся вокруг центра дискуссию "нормальным явлением".

Ранее в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации режиссер Никита Михалков заявил, что деятельность "Ельцин Центра" разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала лживыми заявления Михалкова.

"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

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