В Ельцин центре прокомментировали слова Путина об общественной дискуссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Екатеринбургский "Ельцин Центр" заявил, что ему близки слова Владимира Путина о необходимости общественной дискуссии и призывы президента РФ не раскалывать с помощью этой дискуссии общество.
В пятницу глава государства в ходе традиционной пресс-конференции завил, что не нужно обострять дискуссию вокруг "Ельцин Центра", дело необходимо вести к примирению. Он также назвал развернувшуюся вокруг центра дискуссию "нормальным явлением".
"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.
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