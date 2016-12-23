В РФ приостановят продажу непищевой продукции с содержанием спирта выше 25%

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

"Есть следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более чем 25% на срок до 30 дней в целом по стране для начала, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости, за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить дополнительный контроль", — сказала Попова на встрече с Медведевым.

Глава правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

"Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников", — отметил Медведев.