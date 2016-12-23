В Госдуму внесли проект, вводящий новую памятную дату

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России новую памятную дату: 18 ноября — День борьбы с абортами.

Автор уточняет, что основанием для установления такой даты является постановление Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР от 18 ноября 1920 года "Об охране здоровья женщин", согласно которому Россия стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины.

"Проектом федерального закона предлагается установить новую памятную дату России — 18 ноября — День борьбы с абортами", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что отношение к аборту должно быть исключительно как к крайней мере, а не как к выбору, основанному на внутренних и субъективных убеждениях конкретного человека.

"В противном случае по субъективной стороне принятие указанного решения равнозначно субъективной стороне состава уголовного преступления – убийства", — поясняет автор.

На сегодняшний день в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" искусственное прерывание беременности производится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, искусственное прерывание беременности по социальным показаниям — при сроке до 22 недель, а при наличии медицинских показаний — независимо от срока беременности.