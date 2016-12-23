Путин: повышение акцизов на спиртосодержащую продукцию запоздало

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Государственные меры регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, в частности повышение акцизов, необходимы, но, к сожалению, запоздали, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в минувшие выходные. По последним данным, погибли 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые правительство предложило, считаю правильными, но запоздалыми. К сожалению, надо было раньше это сделать", — заявил Путин.

"Ссылки так называемого — в данном случае — мелкого бизнеса на то, что парфюмерные изделия подорожают, всякие моющие средства подорожают, — мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого (повышения акцизов на спиртосодержащую продукцию — ред.) не делать", — отметил президент РФ.

"Вы знаете, наверное, что пару дней назад я дополнительные поручения правительству дал, сейчас мы видим эту реакцию, надеюсь, что все это в комплексе даст необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан", — добавил глава государства.

Опубликованный 21 декабря список содержит, в частности, поручение правительству РФ представить до 31 марта предложения по поправкам в законодательство, предусматривающим изменение акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. Позже Путин пояснил, что считает необходимым повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию, "чтобы это не были флакончики за три копейки".

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