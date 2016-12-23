Политолог рассказал о социальном эффекте от пресс-конференция Путина

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев считает, что президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции, улучшает социальное самочувствие граждан РФ.

В пятницу президент РФ Владимир Путин проводит двенадцатую большую ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на все вопросы журналистов.

"Я думаю символично, что конференция началась с вопроса про экономику, то есть с темы внутренне российской повестки, темы экономических проблем, темы повестки развития далее… Я бы отметил сбалансированность этой пресс-конференции", — рассказал Калачев РИА Новости.

Политолог отметил, что президенту интересно говорить на тему международной повестки, тем не менее, Путин уделяет много внимания именно внутренним вопросам страны.

"Но пресс-конференция ориентирована, в первую очередь, на российскую аудиторию, а для российской аудитории сейчас вопросы внутренней повестки, вопросы экономические являются главным приоритетом. И собственно говоря, президент внушает уверенность в завтрашнем дне, демонстрирует сдержанный оптимизм, способствует росту социального самочувствия, говоря о тех результатах экономических этого года, которые контрастируют с результатами года предыдущего", — сказал Калачев.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>