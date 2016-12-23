Руководство ГИБДД будет нести ответственность за контроль перевозок детей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместители начальников ГИБДД, отвечающие за надзорную деятельность, будут нести персональную ответственность за осуществление контроля за организованными перевозками групп детей автобусами, заявил глава Госавтоинспекции Виктор Нилов на видеоконференции в ГИБДД РФ с участием детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

"Начиная с сегодняшнего дня, особенно в преддверии новогодних праздников, и на дальнейшее время заместители начальников управлений, отвечающие за линию технического надзора, персонально будут нести ответственность за осуществление контроля за организацией перевозок групп детей", — сказал Нилов.

Также он отметил, что в ГИБДД задумались об усовершенствовании требования по таким перевозкам.

"Мы сегодня думаем, что надо усовершенствовать требования, связанные с перевозками групп детей автобусами, возможно, вернуться к старому опыту, когда перед каждой отправкой автобус проходил техническое диагностирование. Но, пока это только планы", — пояснил Нилов.