Путин: власти принимают дополнительные меры по гуманизации законодательства

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "фундаментальной вещью" гуманизацию законодательства и заявил, что в стране продолжается такая работа.

"Мы за последнее время приняли очень много решений, связанных с гуманизацией нашего законодательства", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в пятницу, отметив, что это касается уголовного закона и административных правонарушений.

"Сейчас принимаются дополнительные меры. Это фундаментальные вещи, которые делаются нами сознательно, и мы эту работу продолжим", — сказал президент.

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