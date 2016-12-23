Путин: нельзя применять запретительные меры для борьбы с алкоголизацией

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Проблема алкоголизации населения в России не больше, чем в других странах, однако бороться с ней нужно, но не принятием запретительных мер, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Теперь по поводу алкоголизации — да, действительно, это проблема. Кстати говоря, она не больше, как ни странно, чем в некоторых других странах, особенно, в Северной Европе, но здесь нужен комплекс мер, который должен осуществляться и он осуществляется — это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере", — сказал Путин.

"А возле Кремля есть пивнушки? Так вот, не знаю, как возле Кремля, рядом со школами точно не должно быть. Рядом с детскими учреждениями — точно не должно быть, и так далее. Такие решения, в целом, приняты, единственное, чтобы они дальше развивались — нужно дальше продолжать напряженную, многоплановую работу с (проблемой) алкоголизации населения", — добавил глава государства.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>