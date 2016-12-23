Депутат: запуск газопровода Кубань-Крым станет подарком для всех крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Запуск магистрального газопровода между Краснодарским краем и Крымом, который проложен через Керченский пролив, станет новогодним подарком для всех крымчан, считает член комитета по энергетики Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что "Черноморнефтегаз" завершил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. В ближайшие два-три дня будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым.

Шеремет отметил, что газопровод обеспечит стабильность газотранспортной системы Крыма.

"У нас сегодня дефицит газа хоть и не большой, но существует, учитывая то, что мы ушли из Одесского газового месторождения. При минусовых температурах давления на магистральных трубопроводах не хватало. Запуск газопровода даст возможность всем потребителям иметь запас газа с дальнейшей перспективой развития нашего региона", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, газопровод станет большим подспорьем для промышленных предприятий республики, в отношение которых пришлось применять графики ограничения подачи газа в целях поддержания давления в газотранспортной системе полуострова.

"Я считают, что запуск газопровода станет новогодним подаркам для всех крымчан", — подчеркнул собеседник агентства.

Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик — компания "Стройгазмонтаж".

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