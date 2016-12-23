Путин пообещал обратить внимание губернатора на проблему села Серебрянка

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание губернатора Свердловской области на проблемы села Серебрянка во время бездорожья, где старикам в распутицу приходится брать продукты в долг.

О проблемах села Серебрянка в Свердловской области рассказал Путину во время ежегодной большой пресс-конференции журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью блокировано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как они не могли добраться до Тагила и получить деньги. Построить дорогу обещают только в 2018 году.

"Обращу на это внимание губернатора. А он, надеюсь, отреагирует совместно с местными властями. Конечно, это недопустимо. Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко по стране, — сказал Путин. — Мне очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняются от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны себя чувствовать в отрыве от общей жизни страны. И уж точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>