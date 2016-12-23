Рособрнадзор запретил принимать студентов еще трем вузам

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием студентов в три вуза и полностью лишил аккредитации еще один, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных проверок с 16 по 22 декабря Рособрнадзор запретил прием в Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию имени Д.К. Беляева, Уральский институт бизнеса и управления и Армавирский гуманитарно-социальный институт.

Кроме того, ведомство полностью лишило аккредитации Чебоксарский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.