Путин призвал СМИ уважать частную жизнь людей, приведя в пример иск Сечина

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал СМИ не вторгаться в частную жизнь известных людей, включая госчиновников. Он также напомнил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин потребовал от РБК компенсацию и суд удовлетворил требования.

"В отношении исков различных. Суд в конце концов определяет, справедливый иск или не справедливый. Если конкретное физическое лицо обратилось в суд за защитой своей деловой репутации, чести и достоинства, то суд определяет степень вины, либо вообще отсутствие таковой. Насколько мне известно, этот процесс, там Сечин потребовал несколько миллиардов что ли от РБК, а потом суд согласился с тем, что он прав, но сумма, по-моему, какая-то 360 тысяч (рублей) — ничтожная на самом деле, ничего там страшного не произошло", — сказал Путин.

Арбитраж Москвы 12 декабря по иску "Роснефти" к четырем журналистам и двум юрлицам медиахолдинга РБК решил взыскать с ответчиков 390 тысяч рублей компенсации вреда деловой репутации, а не 3,2 миллиарда рублей, как просил истец.

Претензии "Роснефти" связаны с публикацией на сайте РБК, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству. Аналогичная информация прозвучала также в эфире телеканала РБК. "Роснефть" в тот же день, 11 апреля, опровергла информацию о наличии такого обращения с ее стороны.

"Дело в том, что ко мне часто приходят, скажем, деятели культуры, причем, люди самых разных взглядов, и говорят о журналистском терроре в их отношении. Да, преследуют, хватают, детей там терроризируют. Я хочу обратиться к вам и к вашим коллегам: я прошу вас тоже вести себя как-то аккуратно и не вторгаться в личную, частную жизнь людей публичных и деятелей искусств, спортсменов еще кого-то. Нам всем нужно вырабатывать определенные правила, вырабатывать и придерживаться их, на основе общего достаточно высокого культурного уровня в нашей стране", — добавил Путин.

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