Рязанские власти взыскали с нерадивых дорожников более 4,5 млн рублей

РЯЗАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Более 4,5 миллионов рублей взыскано с нерадивых подрядчиков властями Рязанской области за недостатки при проведении дорожных работ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Олега Ковалева.

"За неполные восемь месяцев работы межведомственной рабочей группы по контролю за состоянием автодорог подрядным организациям, допустившим нарушения сроков и критериев качества ремонтных работ, выставлены 125 претензий и взыскано пени на сумму около 4,5 миллионов рублей", – сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что межведомственная рабочая группа по контролю за состоянием автомобильных дорог, которая работает с мая 2016 года, создана по поручению губернатора области Олега Ковалева. В ее состав входят специалисты-дорожники, депутаты облдумы и представители общественности.

"Рабочая группа провела масштабные проверки, активно выявляла нарушения. В итоге мне была представлена, непредвзятая и объективная информация, на основании которой принимались конкретные решения. Безусловно, это важная для людей тема, которая напрямую влияет на качество их жизни. Работа группы обязательно будет продолжена и усилена", — сказал глава региона, слова которого процитировал сотрудник пресс-службы.

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