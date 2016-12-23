Путин посоветовал чиновникам и сотрудникам госкомпаний быть поскромнее

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал сотрудникам госкомпаний быть поскромнее со строительством "вызывающих" объектов недвижимости.
"В отношении строительства представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких "вызывающих" по внешнему виду объектов недвижимости, я согласен с вами: поскромнее надо быть. И я много раз об этом говорил, и надеюсь, что они услышат", — сказал президент.
Также глава государства рассказал, что слышал о процессе главы Роснефти Игоря Сечина против РБК, в котором тот потребовал возместить ему около 3 миллиардов рублей.
"Суд согласился с тем, что он прав, но сумма там 360 тысяч (рублей), ничтожная, ничего страшного не произошло", — сказал президент.
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