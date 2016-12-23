Новогодние праздники в Москве: приключения с Роботом и путешествия в кино

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва приготовила для своих жителей и гостей новогодние праздничные мероприятия, которые начнутся с "Кремлевской ёлки" в Государственном Кремлевском дворце 24 декабря.

Следом за ней в этот же день Москве начнется "Ёлка мэра", где каждый ребенок сможет стать главным героем шоу и поможет Деду Морозу спасти украденные подарки. На "Киноёлке" в "Мосфильме" юные жители отправятся в настоящую рождественскую кинодеревню, а на ВДНХ маленькие зрители смогут стать частью увлекательного приключения вместе с Роботом и встретиться с героями из любимых мультфильмов.

Главная елка страны



"Кремлевская Ёлка" — главное новогоднее представление в России — пройдет в Государственном Кремлевском Дворце с 24 декабря по 8 января 2017 года. Ежегодно здесь, в Кремлевском дворце, юных зрителей ждут любимые детские игры, увлекательные конкурсы, спектакли и кружевные хороводы.

По традиции, в рамках новогодних представлений в Кремле 26 декабря откроется Общероссийская Ёлка, организованная по поручению президента Владимира Путина.

Главными героями новогодней сказки в Кремлевском дворце в этом году станут всеми любимые персонажи русских сказок – специально для юных зрителей отыграют мюзикл "Новогоднее путешествие в Лукоморье". Праздник будет сопровождаться театрализованными эстрадно-цирковыми представлениями в трех залах Кремлевского дворца.

Кроме того, юным гостям праздника обещают интересные подарки — полюбившиеся всем "башни Кремля". В этом году все, кто придет на Главную Ёлку страны, унесут с собой копию Спасской башни — символ России и ее столицы.

В завершение же новогодних праздников в Кремле 8 января состоится благотворительная Патриаршая Ёлка, организованная специально для детей из воскресных школ, приютов и детских домов.

Всего же в сезоне в рамках Главной Ёлки страны 2016-2017 пройдут 42 спектакля, ёлку в Кремле смогут посетить более 170 тысяч детей и родителей.

В подготовке и проведении Кремлевской Ёлки задействовано более 1,5 тысячи человек. В их числе — артисты театров, известные певцы и музыканты, воспитанники детских творческих коллективов. А встречать и провожать детей по традиции будут учащиеся и педагоги московских школ, студенты волонтеры московских вузов.

Новогодние кремлевские праздники организованы по инициативе Московской Федерации профсоюзов управлением делами президента РФ и правительством Москвы.

Похищение подарков на елке мэра



Для юных москвичей с 24 по 30 декабря в Гостином дворе устроят музыкальное представление и проведут мастер-классы в рамках новогодних елок мэра.

Перед началом спектаклей зрители смогут провести время в интерактивной зоне вокруг новогодней ёлки. Гостей будут встречать аниматоры, которые предложат поиграть в активные игры.

На мастер-классах дети смогут смастерить собственную открытку или создать собственный вариант новогоднего поздравления, которое позже можно будет отправить кому-то по почте или оставить себе на память, говорится на официальном портале мэра Москвы. Также у посетителей будет возможность сделать особенные звездочки, которые найдут свое применение во время представления, а для любителей танцевать устроят веселую дискотеку.

Желающие смогут сделать фотографии на фоне объемных новогодних открыток.

Гости смогут перевоплотиться в любой образ в зоне "Арт-палитра", где желающим нанесут аквагрим, а после можно будет сфотографироваться всей семьей в игрушечном интерьере или попробовать себя в качестве художника.

Главные героями спектакля станут одинокая девочка Настя и колдун по имени Колотун, которые познакомятся накануне Нового года. "Коварный волшебник попытается сделать Настю своей помощницей в похищении новогодних подарков. Однако девочка сможет преодолеть свои недостатки, за которые ее и приметил Колотун. Она поможет Деду Морозу и найдет настоящих друзей", — пишет портал.

После окончания представления юные зрители получат сладкие подарки.

Спектакли будут бесплатными для детей-сирот, отличников, детей с ограниченными возможностями и из многодетных семей.

Представления будут проходить каждый день с 24 по 30 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00

Кино и цирк "Мосфильме"

"Киноёлка" на "Мосфильме" станет завершением годом российского кино. Представление для юных зрителей включит в себя кино, театр и цирк, где каждый ребенок сможет почувствовать себя главным героем шоу.

Главное отличие мосфильмовской новогодней ёлки от других новогодних представлений заключается в ее познавательной составляющей. Помимо самого спектакля, насыщенного цитатами из фильмов и интересными фактами истории мирового кинематографа, зрители увидят выставку костюмов и сказочного реквизита.

Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российского кино: художник по костюмам спектакля Наталья Монева (работала на картинах "Любовь и голуби" (В. Меньшов), "Формула любви" (М. Захаров), "Конец прекрасной эпохи" (С. Говорухин).

Представление пройдет сразу в двух кинопавильонах — в одном построят комфортный зрительный зал, а в другом создадут рождественскую кинодеревню, где зрители увидят выставку сказочного реквизита, инсталляцию декораций, выставку костюмов из отечественных киносказок, фотовыставку, посвященную деятелям отечественного кино, фотостудию с хромакейным экраном, почту Деда Мороза, кинобуфет и насыщенную анимационную программу.

Традиционно проект "Киноёлка" на "Мосфильме" поддерживает благотворительный фонд "Спешите делать добро!". Представления продлятся до 7 января.

Спасти Деда Мороза вместе с роботом



Семейная ёлка от компании "Бал Роботов" проводится в Москве на "Робостанции" ВДНХ уже в третий раз и традиционно считается одним из лучших новогодних проектов Москвы. Проекты "Бал Роботов", "Бронебот: бои роботов" и "Робостанция" стали самыми популярными среди детей и родителей — их посетили уже свыше миллиона человек.

В этом году интерактивная "Ёлка на Робостанции" продлится в историческом павильоне №2 до 8 января — это не только яркое шоу, но и интерактивное приключение с участием роботов со всего мира. Зрителей проведут в увлекательный мир кибернетики, физики, химии и робототехники, юные посетители станут героями настоящего приключения.

По сюжету, в канун Нового года брат с сестрой попадают на секретную робостанцию, где им предстоит спасти самого Деда Мороза. Оказывается, что волшебник упрятан его злым братом – ученым Профессором Морозом. Героям вместе с юными зрителями придется постараться, чтобы избежать коварных ловушек и решить задачки и загадки профессора. А помогать спасти Деда Мороза будет настоящий робот.

В прошлом году "Робоёлка" вошла в топ-5 самых популярных новогодних мероприятий для детей в России. В этом году организаторы постарались сделать сюжет еще более сложным, а интерактивные задачи настолько увлекательными, что даже в новогодние праздники детям захочется заняться наукой.

Ппервая благотворительная елка от "Союзмультфильма"

Первая семейная ёлка "Мультяшки" в 75-м павильоне на ВДНХ, организованная киностудией "Союзмультфильм", станет одним из самых крупных праздничных мероприятий для детей в России и пройдет под девизом — "День семьи вместе с любимыми героями "Союзмультфильма". Более 5 тысяч детей-сирот, а также детей из приемных и многодетных семей Москвы и Московской области посетят ёлку в эти дни.

Благотворительная ёлка призвана обратить внимание на проблемы многодетных и приемных семей. Ее посетят известные политики, бизнесмены, общественные и культурные деятели. "Семейные ценности, поддержка семьи со стороны государства и общества будут в фокусе предстоящих мероприятий праздника", — отмечают организаторы.

На период новогодних каникул с 24 декабря по 8 января 75-й павильон ВДНХ превратится в многофункциональную площадку. Юных москвичей и гостей столицы ждут всевозможные мастер-классы в "Городе мастеров" и приключенческие квесты в стране "Мультяшек". Кроме того, дети смогут покататься на роликах, посетить захватывающие аттракционы и даже пройти школу юного Деда Мороза.

Жителей и гостей города ожидает масштабное костюмированное представление с участием персонажей всеми любимых мультфильмов "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Карлсон" и многих других.

Впервые в мире российские зрители всех возрастов уже с 29 декабря увидят спектакль Юрия Грымова по знаменитому роману Артура Конан-Дойла "Затерянный мир" — самого невероятного приключения с впечатляющими декорациями и реалистичными динозаврами.

В день открытия Ёлки в 13.00 состоится праздничный концерт в честь 80-летия "Союзмультфильма". На открытие приглашены мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Петросян. В роли ведущего праздника выступит заслуженный артист России Александр Олешко, а поздравить любимых мультгероев и гостей Ёлки придут театр-студия "Непоседы" в сопровождении звезд спорта и эстрады.

IQ елка и утренник в библиотеке



Традиционно в этом году "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" составил рейтинг детских новогодних представлений Москвы. В этом году в список впервые попала "Ёлка" в библиотеке.

Так, в рейтинге оказалось представление, которое проведут в Библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина. На утреннике дети встретятся со сказочными персонажами, в том числе с Дедом Морозом и Снегуркой, увидят спектакль "Петрушка" и получат сладкие подарки.

Согласно исследованию, лучшими представлениями стали IQ Ёлка "Тайна планеты Z" и "Новогодний песочный калейдоскоп", набравшие по 12 баллов из возможных 13. Всего в рейтинг вошли 114 представлений в Москве, из которых 23 — лидеры, занявшие первые три места. Это представления, набравшие 12, 11 и 10 баллов. При этом максимальное количество баллов не смог набрать никто.

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы зимы-2016/2017 направлен на изучение рынка представлений для детей и привлечение общественного внимания к вопросам качества их организации. Впервые подобный рейтинг был опубликован в декабре 2012 года.

Для дистанционной оценки было установлено восемь критериев, которые разработаны с привлечением группы детей. Критерии оценивают красочность представления, его сюжет и наличие подарка. Данные для проведения дистанционной оценки получены из открытых источников, а также из телефонных комментариев организаторов шоу и компаний, реализующих билеты. Экспертную дистанционную оценку проводили специалисты отдела "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".