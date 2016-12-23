СФ одобрил закон о праве банка не указывать СНИЛС в кредитной истории

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон о праве кредитной организации не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента в титульной части его кредитной истории.

Как отмечается в пояснительной записке, до принятия 30 декабря 2015 года поправок в закон о противодействии отмыванию преступных доходов кредитные организации не имели права истребовать СНИЛС у клиента. Таким образом, у банков к 1 января 2017 года не будет информации о СНИЛС в отношении значительной части клиентов.

Кроме того, ряд категорий граждан, например, самозанятые и лица, которые находятся на ведомственном пенсионном обеспечении (военнослужащие, сотрудники силовых органов, судьи и т.д.), вправе не иметь СНИЛС.

Таким образом, обязанность указывать СНИЛС клиента в титульной части его кредитной истории "не может быть надлежащим образом исполнена", считают авторы инициативы.

В связи с этим предлагается исключить обязанность кредитных организаций указывать СНИЛС в титульной части кредитной истории, сохранив за ними такое право лишь при условии указания такого номера клиентом банка.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.