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Общество

Рособрнадзор привлечет деятелей культуры к аккредитации творческих вузов

14:5823.12.2016
(обновлено: 15:02 23.12.2016)
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Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia/ FotolEdhar

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Рособрнадзор намерен привлечь деятелей культуры к аккредитации образовательных программ творческих вузов, для этого ведомство намерено привлекать экспертов автономной некоммерческой организации "Центр развития и повышения качества образования в области культуры и искусств", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Голодец рассказала о финансировании творческих вузов в 2017 году
Как пояснили в Рособрнадзоре, центр, аккредитованный в качестве организации, эксперты которой будут привлекаться к аккредитационной экспертизе вузовских программ, создан при участии ведущих российских вузов, готовящих специалистов в сфере культуры и искусства. Возглавила центр в качестве его президента народная артистка России Ангелина Вовк.

"Задача центра – это подбор и обучение экспертов, которые будут участвовать в аккредитации наших учреждений образования в сфере культуры и искусства. Наконец наши эксперты-профессионалы смогут принять участие в этой работе. Мы надеемся, что данный проект послужит благу нашей культуры и нашего образования", — прокомментировал начало работы центра первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что работа экспертов центра должна помочь повысить объективность аккредитационной экспертизы вузовских программ по направлению искусства и культуры, а также ответственность ректоров вузов. Он выразил уверенность, что центр будет максимально объективен и беспристрастен в оценке вузов. Глава ведомства добавил, что эксперты центра будут привлекаться не только к аккредитации программ вузов, подведомственных Минкультуры, но и других вузов, обучающих студентов по творческим специальностям.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время экспертами Центра развития и повышения качества образования в области культуры и искусств уже стали 29 специалистов, отобранных из 110 претендентов — представителей вузов, подведомственных Министерству культуры РФ.

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