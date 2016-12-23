Утверждены единые рекомендации по оплате труда в госучреждениях на 2017 год

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) утвердила Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год. Единые рекомендации на 2017 год подготовлены Межведомственной рабочей группой, сформированной РТК на основе предложений сторон социального партнерства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке документа за основу были взяты Единые рекомендации на 2016 год.

Согласно релизу, наиболее существенные изменения касаются условий оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров из-за установления предельного уровня соотношения размеров среднемесячной зарплаты руководства и работников учреждений.

"Помимо общих для всех учреждений Единые рекомендации на 2017 год традиционно содержат отраслевые разделы – по здравоохранению, образованию и культуре. В них предусматриваются в том числе рекомендации по структуре заработной платы", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что в сфере образования рекомендуется использовать средства, предназначенные на оплату труда, так, чтобы размеры окладов, ставок зарплаты работников в структуре зарплаты в образовательных организациях составляли не менее 70%.

В сфере здравоохранения рекомендуется продолжить работу по увеличению доли выплат по окладам в структуре зарплаты работников. Рекомендуется сбалансировать ее таким образом, чтобы 55-60% заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30% – на стимулирующие выплаты за эффективную деятельность, повышение квалификации, 10-15% – на выплаты компенсаций в зависимости от условий труда медработников.

В сфере культуры рекомендуется направлять не менее 50-55% на выплаты по окладам, 10-15% – на выплаты компенсационного характера, оставшуюся часть – на выплаты стимулирующего характера.