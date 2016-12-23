Новый центр общей врачебной практики открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Новый центр общей врачебной практики (ОВП) открыли в пятницу в поселке Соколье Елецкого района Липецкой области, сообщает администрация области.

В новом центре врач высшей квалификации, три медсестры и фельдшер будут обслуживать население нескольких населенных пунктов, где проживают свыше 1,8 тысяч человек. Они смогут получать квалифицированную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и в дневном стационаре. На строительство центра из областного бюджета направили 10 миллионов рублей.

"Сегодня в Липецкой области создана и успешно работает современная вертикально интегрированная трехуровневая система оказания медицинской помощи, обеспечивающая качественное лечение пациентов вне зависимости от их места жительства. Развитие системы центров ОВП направлено на улучшение обслуживания именно отдельного человека, особенно лиц пожилого возраста и инвалидов", – сообщили в администрации региона.

Инициатором программы строительства современных центров ОВП выступил глава региона Олег Королев. Власти намерены в течение ближайших двух-трех лет за счет средств областного бюджета построить и ввести в эксплуатацию 25 таких центров. С учетом того, что в регионе уже есть около 400 фельдшерско-акушерских пунктов, практически решена задача обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных сельских поселений.

"Наш приоритет – повышение качества жизни человека. В Липецкой области селянам гарантировано внимание врача и лечение по самым современным стандартам. Сельская медицина будет обеспечена и хорошо подготовленными специалистами, и необходимым оборудованием", — прокомментировал РИА Новости Олег Королев.

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