Адвокат Белых заявил, что СК препятствует регистрации брака экс-губернатора

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Адвокат экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Денисов заявил, что следствие препятствует в регистрации брака Белых.
"Под предлогом любых очень странных деталей следствие находит любые способы всячески оттянуть, отказать (в ответе на запрос о разрешении зарегистрировать брак). Приходим к абсурдным заявлениям, что ответ есть, но он где-то потерялся. Честно говоря, я сталкиваюсь с такой практикой впервые", — сказал журналистам защитник.
Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в социальных сетях,
В отношении Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток на 400 тысяч евро. Президент Владимир Путин 28 июля снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил руководителя Росреестра Игоря Васильева временно исполняющим обязанности главы региона.
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