Адвокат Белых заявил, что СК препятствует регистрации брака экс-губернатора

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Адвокат экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Денисов заявил, что следствие препятствует в регистрации брака Белых.

По его словам, бывший губернатор планировал жениться в СИЗО еще летом, однако следствие не отвечает на такие запросы ни Белых, ни его защите.

"Под предлогом любых очень странных деталей следствие находит любые способы всячески оттянуть, отказать (в ответе на запрос о разрешении зарегистрировать брак). Приходим к абсурдным заявлениям, что ответ есть, но он где-то потерялся. Честно говоря, я сталкиваюсь с такой практикой впервые", — сказал журналистам защитник.

Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в социальных сетях,

В отношении Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток на 400 тысяч евро. Президент Владимир Путин 28 июля снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил руководителя Росреестра Игоря Васильева временно исполняющим обязанности главы региона.

Читайте о делах в отношении высокопоставленных чиновников в России в 2012-2016 годах >>