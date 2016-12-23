Минздрав предложил уточнить детали запрета родственникам работать вместе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минздрав обратился в правительство РФ с предложением конкретизировать предложения о запрете совместной работы родственников в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Как сказала Скворцова, принятое в этом году постановление об усилении антикоррупционной деятельности не только в федеральных органах исполнительной власти, но и в федеральных государственных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, содержит отдельный пункт по истреблению "кумовства".
"С нами тогда это постановление не согласовывалось, и оно было для нас такой же неожиданностью, как для всех. (Министерство) рассмотрело его подробно, мы обратились в правительство с письмом…. что, может быть, не надо столь огульно это правило распространять на всех родственников, а говорить о невозможности занятия должностей, связанных с административно-хозяйственной, управленческой функцией, не должно быть закупок, не должно быть кадровой политики, не должно быть отношения к заработной плате", — сказала Скворцова.
По словам министра, во все подведомственные Минздраву учреждения были направлены письма с целью проинформировать руководство о данном постановлении.
"Насколько мы знаем сейчас, наше предложение поддерживается многими, и в настоящее время готовится все-таки свод изменений в это постановление правительства, который сделает более конкретными положения вот этого пункта об истреблении кумовства", — добавила Скворцова.