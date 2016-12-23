Минздрав предложил уточнить детали запрета родственникам работать вместе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Минздрав обратился в правительство РФ с предложением конкретизировать предложения о запрете совместной работы родственников в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав выпустил директиву, которая предписывает всем руководителям подведомственных организаций уволить сотрудников, которые являются их родственниками.

Как сказала Скворцова, принятое в этом году постановление об усилении антикоррупционной деятельности не только в федеральных органах исполнительной власти, но и в федеральных государственных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, содержит отдельный пункт по истреблению "кумовства".

"С нами тогда это постановление не согласовывалось, и оно было для нас такой же неожиданностью, как для всех. (Министерство) рассмотрело его подробно, мы обратились в правительство с письмом…. что, может быть, не надо столь огульно это правило распространять на всех родственников, а говорить о невозможности занятия должностей, связанных с административно-хозяйственной, управленческой функцией, не должно быть закупок, не должно быть кадровой политики, не должно быть отношения к заработной плате", — сказала Скворцова.

По словам министра, во все подведомственные Минздраву учреждения были направлены письма с целью проинформировать руководство о данном постановлении.

"Насколько мы знаем сейчас, наше предложение поддерживается многими, и в настоящее время готовится все-таки свод изменений в это постановление правительства, который сделает более конкретными положения вот этого пункта об истреблении кумовства", — добавила Скворцова.