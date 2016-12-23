Число вылетов санавиации планируют увеличить на 8,5 тысяч в год за 2 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В течение ближайших двух лет число вылетов санитарной авиации должно увеличиться на 8,5 тысяч вылетов в год, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правчасе в Совете Федерации.

"Наша задача сейчас в течение ближайших одно-двух лет увеличить число вылетов на 8,5 тысяч в год в этих 34 регионах, которые больше всего нуждаются санитарной авиации", — сказала Скворцова.

Санитарная авиация — авиация, предназначенная для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.