Число вылетов санавиации планируют увеличить на 8,5 тысяч в год за 2 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В течение ближайших двух лет число вылетов санитарной авиации должно увеличиться на 8,5 тысяч вылетов в год, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на правчасе в Совете Федерации.
Санитарная авиация — авиация, предназначенная для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.