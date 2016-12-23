Путин заявил, что следит за всеми резонансными делами

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следит за всеми громкими, резонансными делами, в том числе за расследованием убийства политика Бориса Немцова, при этом поддерживает действия следствия в направлении выяснения обстоятельств произошедшего.

"Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими, резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийства, в данном случае, убийство Немцова", — сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

"Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, в выявлении всех причастных и виновных", — добавил президент.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

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