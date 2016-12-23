Путин отметил положительную динамику естественного прироста населения

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Естественный прирост населения в России сохраняется, есть положительная динамика, заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Если говорить о социальной сфере, у нас сохраняется положительная динамика в демографии. Естественный прирост населения сохраняется. Чуть-чуть поменьше стала рождаемость, но у нас улучшились показатели по смертности, смертность уменьшилась, и в целом положительная динамика в естественном приросте населения", — сказал Путин.

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