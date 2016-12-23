В СПЧ надеются, что закон об НКО-иноагентах усовершенствуют в 2017 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Необходимость совершенствования закона об НКО-"иностранных агентах" осознают в России, этот вопрос поднимается на встречах правозащитников с президентом РФ и представителями администрации, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод, выразив надежду, что вскоре вопрос совершенствования будет решен.

Ранее госдепартамент США призвал Россию отказаться от "закона об иностранных агентах", так как он, по мнению американского ведомства, мешает развитию демократических институтов. С этим заявлением госдепартамент выступил по случаю включения в список "иностранных агентов" 150 организаций 19 декабря.

"Я считаю, что госдепартамент продолжает по инерции линию (Барака) Обамы — уходящего президента США, который любил вмешиваться во внутренние дела других стран, инициировал цветные революции и смены режимов. Поэтому надеюсь, что при новом президенте такая порочная практика будет изжита", — сказал Брод РИА Новости, комментируя заявление госдепа.

Он отметил, что тема совершенствования закона о некоммерческих организациях последние три года поднималась СПЧ и правозащитниками на самом высоком уровне.

"И на заседаниях СПЧ в Кремле, и на встречах с руководителями администрации президента, и на недавнем заседании СПЧ с участием президента России, который дал дополнительное поручение следить за практикой применения этого закона и продолжать его совершенствование. Поэтому я надеюсь, что в новом году мы дождемся этого совершенствования", — добавил правозащитник.

Собеседник агентства уточнил, что и сам неоднократно высказывался о том, что понятие "иностранный агент" само по себе оскорбительное; по его словам, многие организации, в том числе, экологические, исследовательские, попадают под это "клеймо" абсолютно незаслуженно.

"Конечно, зарубежное финансирование должно быть под строгим контролем, не должно служить противоправным целям, не должно оказывать влияния на внутреннюю политику России. Но если организации, используя зарубежное финансирование, работают на интересы Российской Федерации, выполняют научные, социальные проекты, не нарушают закон, я не вижу здесь ничего предосудительного", — сказал Брод.