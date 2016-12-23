"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Таджикистан из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Таджикистан, запланированные на пятницу и субботу из Екатеринбурга и Самары, сообщает онлайн-табло авиаперевозчика.

Так, утром в пятницу был отменен рейс U6-2955 из Екатеринбурга в Худжанд. Кроме того, отменены рейсы из Екатеринбурга и из Самары в Душанбе, запланированные на пятницу и субботу.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский"; в ответ российская сторона с пятницы приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы. После этого авиационные власти Таджикистана отменили рейсы в страну авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов РФ.