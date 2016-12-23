Совфед включится в работу по регулированию рынка спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации подключится к законодательной работе по регулированию в России рынка спиртосодержащей продукции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На встрече в среду с руководством палат Федерального Собрания РФ президент Владимир Путин попросил депутатов и сенаторов в случае необходимости принятия законодательных актов в вопросе регулирования алкогольсодержащей продукции оперативно отреагировать.

"Действительно, ситуация острая, требует системных мер. Нам надо подключиться к этому", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Она отметила, что в последнее время Росалкогольрегулированию удалось немало сделать по наведению порядка на рынке алкоголя. В результате бюджеты всех уровней получили доходов на 48 миллиардов рублей больше.

"Но в данном случае речь идет о регулировании спиртосодержащей продукции, не алкоголя как такового", — пояснила Матвиенко, ответив, что о необходимости срочных меры говорит недавняя ситуация с "Боярышником".

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".