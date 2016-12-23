Васильева рассказала о подготовке школьников к международным олимпиадам

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на подготовку сборных РФ к международным олимпиадам школьников, растет ежегодно, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе встречи с победителями таких олимпиад.

Она отметила, что в 2017 году эта сумма составит 57 миллионов рублей.

"В 2017 году она (сумма, выделяемая на подготовку команд) составит 57 миллионов рублей", — рассказала Васильева, отметив, что объём выделяемых средств растёт ежегодно.

По её словам, на эти цели в 2013 году из федерального бюджета было выделено 45,5 миллиона рублей, а в 2016 году сумма составила уже 53 миллиона.