Парламентарии о распаде СССР: трагедия, которой можно было избежать

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Распад СССР был социальной трагедией, экономическим поражением и "откатом" в прошлое для России и для всех республик, входивших в состав Советского Союза, считают опрошенные РИА Новости российские парламентарии.

Как вы относитесь к распаду СССР? Положительно, страна начала новую жизнь

Нейтрально, в моей жизни мало что поменялось

Негативно, СССР можно было сохранить

Тогда я еще не родился (ась) 45065

По мнению представителей российского парламента, тема воссоединения стран бывшего СССР очень актуальна сегодня, и Россия могла бы стать основой для нового Союза.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

До этого — еще в 1990 году — все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

Колоссальная ошибка…

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говоря о распаде СССР, обращает внимание на тот факт, что три четверти граждан страны на референдуме в марте 1991 году проголосовали за сохранение единого государства.

"Все мы сожалеем о разрушении советской страны. Я в последнее время не видел, тех — кроме "пятой колонны" — кто с восторгом бы вспоминал 91-й год. Все понимают, что беды растут именно оттуда. Мы не признавали разрушения страны. Мы считаем, что народный референдум, где три четверти проголосовали (за то, чтобы) жить в единой стране, является священным документом. Народный референдум не имеет срока давности", — сказал он журналистам.

Лидер КПРФ выразил надежду, что "законная воля граждан рано или поздно будет восстановлена".

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов назвал распад Советского Союза колоссальной трагедий и указал на разделение русского народа после разрушения единого государства.

"Я согласен с оценкой, которую высказал наш президент Владимир Владимирович Путин. Она наиболее точная. Распад СССР — это трагедия, в результате которой русский народ оказался самым разделенным народом, 25 миллионов русских в одночасье оказались за границей, лишились своего дома. И это — социальная трагедия", — сказал он РИА Новости.

"С точки зрения экономики распад СССР — это колоссальная ошибка. Это проигранное сражение за наше будущее, 25 лет, которые мы прожили после распада СССР, показали, что это было в первую очередь экономическое поражение", — отметил Миронов.

По его словам, после разрыва на постсоветском пространстве хозяйственных и политических связей Европа создала Европейский союз, где фактически положила в основу саму идею СССР: взаимовыгодное существование разных народов на основе объединения возможностей финансового, кадрового и научного потенциала отдельных стран, промышленного производства и рынков сбыта, оборонного потенциала.

"Другое дело, что сегодня Евросоюз фактически потерял самостоятельность и отклоняется от реальных интересов народов, вошедших в него, но сама идея ЕС — это, по сути, модернизация идеи СССР. Поэтому, конечно, распад СССР — это шаг назад для России и всех республик, которые в СССР входили, и даже не один шаг, я бы сказал — это откат в прошлое", — полагает Миронов.

…которую можно было предотвратить

Зюганов полагает, что экс-президент СССР Михаил Горбачев должен ответить перед гражданами за распад Союза.

"Прежде всего, Горбачев должен ответить перед гражданами нашей страны, на каком основании он, как руководитель страны, не уберег СССР, хотя было решение граждан страну сохранить", — сказал он РИА Новости.

Миронов убежден, что распад Советского союза можно было предотвратить. "Более того, негативное развитие событий нужно было предполагать заранее, может быть, лет за 15-20, с тем, чтобы постепенно предпринять необходимые меры, укрепляющие союзную конструкцию, провести необходимые преобразования, обеспечить развитие, а не разрушение Союза", — сказал он РИА Новости.

По мнению Миронова, распад СССР стал "результатом разложения коммунистической управленческой элиты страны".

"Элиты, которая отказывалась видеть и слышать реальные чаяния людей, как в экономической жизни, так и в социальной, и в культурной", — отметил он.

"И главная причина разложения — это отсутствие политической конкуренции, реального соревнования идей, реального обсуждения и реальной ответственности тогдашних партийных чиновников перед народом. Все это подменялось демонстрацией внешнего единства, лозунгами, красивыми словами, за которыми стояли прямо противоположные дела", — добавил лидер "Справедливой России".

Новые форматы



Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров считает, что некорректно ставить вопрос о том, могут ли новые форматы сотрудничества и взаимодействия, будь то ЕАЭС или другие, воссоздать СССР в его "былом могуществе".

"Да, была огромная страна, но были и издержки. С распадом СССР мы что-то и потеряли, а что-то выиграли. Но, хотя и основываясь на прежнем опыте других поклонений, мы должны строить совсем уже новую экономику. Необходимо использовать накопленный в СССР опыт стратегического планирования, но теперь это планирование должно основываться на максимально широком анализе различных отраслей и сфер экономики", — сказал РИА Новости сенатор.

"Сегодня мы создаем принципиально новые формы сотрудничества, основанные на принципе уважения суверенитета национальных экономик, но при этом дающие членам этих объединений максимальную выгоду. Это и ЕАЭС, и Таможенный союз, и ШОС, и масса других механизмов. А при СССР между республиками существовали принципиально другие отношения", — добавил он.

В свою очередь член Совета Федерации, бывший генсек ШОС Дмитрий Мезенцев считает, что интеграционные процессы, идущие на постсоветском пространстве, будут развиваться и дальше.

"Интеграционные процессы как часть реальной практики взаимодействия стран на постсоветском пространстве сегодня — это важнейшая реальность. Абсолютно убежден, что время потребует их углубления и выход на другой масштаб взаимодействия и реального сотрудничества на благо людей", — заявил Мезенцев РИА Новости.

Сенатор уверен, что тенденции на построение интеграционных объединений и сохранение сотрудничества в рамках СНГ — это "то, что особенно ценно сегодня и то, что должно быть приумножено завтра".

"Чем больше проходит времени с декабря 1991 года, тем более мы понимаем значение и ценность той системы связей между экономическими регионами огромной страны, между людьми разных национальностей, то уважение к традициям и укладу, который, наверное, был не очень богатый по отношению к западным стандартам, но во многом он тоже сплачивал почти 300-миллионное население Советского Союза", — сказал Мезенцев.

"Исторически неизбежно"

Лидер ЛДПР абсолютно убежден, что тема восстановление союзного государства очень актуальна. По мнению Зюганова, союзное государство сегодня могли бы сформировать Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. У такого объединения, по словам политика, был бы большой потенциал.

"Я когда шел на президентские выборы, обнародовал эту программу, заявлял и заявляю, что первым и важнейшим пунктом в любой программе очередных выборов должны быть отношения России, прежде всего, с Белоруссией, Украиной и Казахстаном. Будем успешными, остальные будут очень энергично присоединиться. В этом же направлении движется БРИКС и ШОС", — отмечает Зюганов.

Создание Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) Зюганов также считает шагом в правильном направлении. При этом он подчеркивает, что вопрос, связанный с возрождением союзного государства, — комплексный и требует взвешенной государственной политики.

Миронов подчеркнул, что сегодня мир идет в сторону глобализации и экономические союзы становятся мощнейшим инструментом развития. "Страны бывшего СССР, так или иначе, уже стоят перед необходимостью интеграции возможностей и экономик. Но сегодня они уже выбирают между Евросоюзом, АТЭС и ЕврАЗЭС", — сказал он.

"У России уникальное положение. Наша страна способна предложить единую инфраструктуру взаимодействия как на Западе, так и на Востоке. И я верю, что это конкурентное преимущество делает любой экономический союз на основе возможностей России наиболее перспективным и желанным для любой страны. Но есть и другая сторона этой медали. Россия самодостаточная страна. Именно поэтому интеграционные процессы с нашими соседями во многом зависят от того, насколько они сами этого хотят", — отметил Миронов.

Председатель "Справедливой России" считает неизбежным процесс воссоединение стран бывшего СССР на других уровнях.

"Я уверен, что в будущем Россия неизбежно станет основой для большого Союза стран. Исторически это неизбежно, поскольку в условиях современной глобализации и конкуренции для целого ряда государств-соседей это будет единственным шансом на самосохранение не только своей идентичности, но и вообще гражданского мира внутри страны", — говорит Миронов.

"Пример Украины — очень показательный. Другое дело, что сегодня еще не все осознают это, но в будущем это неизбежно. Нужно ли это самой России? Безусловно — да. Потому что только с помощью экономической интеграции мы сможем обеспечить стабильность и мир на наших границах", — заключил он.