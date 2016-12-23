Ростов-на-Дону не готов к введению платного въезда в центр города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Ростов-на-Дону не готов к обсуждению идеи введения платного въезда в центр города, для начала нужно изменить дорожно-транспортную ситуацию в городе, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Госдума в прошлую пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий региональным и местным властям вводить платный въезд в определенные зоны городов.

"Я лично пока морально не готов принять эту идею. Я очень надеюсь, что это (введение платного въезда в города – ред.) касается только Москвы и, может, отчасти Санкт-Петербурга. Я не думаю, что Ростов вообще готов к обсуждению этой идеи. Для начала нужно изменить дорожно-транспортную ситуацию, для того чтобы в дальнейшем эту тему обсуждать. Насколько мне известно, она сегодня в повестке дня не стоит. Я даже технически не представляю, как это возможно сделать", — сказал Ищенко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что до введения платного въезда в Москву и другие российские города еще очень далеко, сначала надо выполнить огромный комплекс мероприятий по развитию общественного транспорта и созданию комфортной среды для горожан и гостей города.