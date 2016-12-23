В Волгограде классы в 16 школах и гимназия №7 закрываются на карантин

СОЧИ, 23 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Классы в 16 школах и целая гимназия в Волгограде закроются в пятницу на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщает администрация города.

Отмечается, что в волгоградских школах продолжаются ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ.

"23 декабря, отменяются занятия в 80 классах 16-ти муниципальных образовательных учреждений. Гимназия № 7 Красноармейского района полностью закрыта на карантин", — говорится в сообщении.

При этом по-прежнему в Ворошиловском и Советском районах школьники учатся в обычном режиме — здесь не отменены занятия ни в одном классе. В Красноармейском районе из-за роста заболеваемости приостановлены занятия в 27 классах, в Центральном районе – в 23 классах, в Тракторозаводском районе нет уроков в 17 классах.

"Во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20% учащихся", — говорится в сообщении.