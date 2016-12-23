Скворцова расскажет о приоритетных направлениях развития здравоохранения

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова на итоговом заседании Совфеда в пятницу расскажет сенаторам о приоритетных направлениях развития здравоохранения в России.

Скворцова выступит в Совфеде в рамках правительственного часа.

Также состоится "время эксперта" с участием председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина. Всего сенаторам в ходе заседания предстоит рассмотреть более 60 вопросов.

В начале заседания парламентарии рассмотрят поправки в закон "О Конституционном Суде РФ", которые вводят новый вид итогового решения КС – постановление о признании нормативного акта или договора между органами госвласти либо их отдельных положений соответствующими Конституции РФ.

Изменениями в закон "О правительстве РФ" предлагается установить запрет для членов кабмина владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами напрямую или косвенно (через третьих лиц). К таким инструментам будут относиться доли участия, паи в уставных капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица.

Иностранными финансовыми инструментами будут признаны договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент или иностранная структура без образования юрлица, а также кредитные договоры, заключенные расположенными за пределами территории РФ иностранными банками или иными кредитными иностранными кредитными организациями.

В ратификационном блоке – ряд международных договоров и соглашений, в том числе Соглашение с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе, Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, Протокол к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей.

Парламентарии обсудят инициированный членами Совета Федерации закон об организации летнего отдыха детей. Госдума приняла закон в среду. Как отметила вице-спикер СФ Галина Карелова, с принятием закона о детском отдыхе повысится уровень ответственности всех органов власти и самих организаций отдыха и оздоровления за жизнь и здоровье детей. Правила и требования по обеспечению безопасности будут устанавливаться на государственном уровне. Сенатор является одним из авторов закона.

"Законом определяется, что правительство России устанавливает порядок организации отдыха детей и их оздоровления и осуществляет федеральный государственный контроль в данной сфере. Кроме того, правительство должно определить уполномоченный федеральный орган власти, отвечающий за реализацию государственной политики и координирующий работу в этой сфере", — рассказала сенатор.

В законе уточняется понятие "организация отдыха детей и их оздоровления", предусматривается установление единых требований к их деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Также устанавливаются требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения, а также уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте и сроках прохождения таких маршрутов.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что закон предусматривает введение профессиональных стандартов в сфере организации отдыха и оздоровления детей и предъявление к работникам соответствующих квалификационных требований.

Подводя итоги работы верхней палаты парламента, спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что с учетом предстоящего 23 декабря заключительного заседания осенней сессии Советом Федерации будет рассмотрено порядка 130 законов.

"Верхняя палата парламента в этом году работала в напряженном ритме. Приняты нужные для страны законы", — отметила спикер. По словам Матвиенко, одобренные сенаторами законы направлены на стабилизацию экономической ситуации, повышение социальной защищенности населения и на обеспечение национальной безопасности страны.