США
23.1223 декабря05:16МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Скворцова расскажет о приоритетных направлениях развития здравоохранения

00:2323.12.2016
090
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова на итоговом заседании Совфеда в пятницу расскажет сенаторам о приоритетных направлениях развития здравоохранения в России.

Скворцова выступит в Совфеде в рамках правительственного часа.

Также состоится "время эксперта" с участием председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина. Всего сенаторам в ходе заседания предстоит рассмотреть более 60 вопросов.

В начале заседания парламентарии рассмотрят поправки в закон "О Конституционном Суде РФ", которые вводят новый вид итогового решения КС – постановление о признании нормативного акта или договора между органами госвласти либо их отдельных положений соответствующими Конституции РФ.

Изменениями в закон "О правительстве РФ" предлагается установить запрет для членов кабмина владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами напрямую или косвенно (через третьих лиц). К таким инструментам будут относиться доли участия, паи в уставных капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица.

Иностранными финансовыми инструментами будут признаны договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент или иностранная структура без образования юрлица, а также кредитные договоры, заключенные расположенными за пределами территории РФ иностранными банками или иными кредитными иностранными кредитными организациями.

В ратификационном блоке – ряд международных договоров и соглашений, в том числе Соглашение с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе, Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, Протокол к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей.

Парламентарии обсудят инициированный членами Совета Федерации закон об организации летнего отдыха детей. Госдума приняла закон в среду. Как отметила вице-спикер СФ Галина Карелова, с принятием закона о детском отдыхе повысится уровень ответственности всех органов власти и самих организаций отдыха и оздоровления за жизнь и здоровье детей. Правила и требования по обеспечению безопасности будут устанавливаться на государственном уровне. Сенатор является одним из авторов закона.

"Законом определяется, что правительство России устанавливает порядок организации отдыха детей и их оздоровления и осуществляет федеральный государственный контроль в данной сфере. Кроме того, правительство должно определить уполномоченный федеральный орган власти, отвечающий за реализацию государственной политики и координирующий работу в этой сфере", — рассказала сенатор.

В законе уточняется понятие "организация отдыха детей и их оздоровления", предусматривается установление единых требований к их деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Также устанавливаются требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения, а также уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте и сроках прохождения таких маршрутов.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что закон предусматривает введение профессиональных стандартов в сфере организации отдыха и оздоровления детей и предъявление к работникам соответствующих квалификационных требований.

Подводя итоги работы верхней палаты парламента, спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила, что с учетом предстоящего 23 декабря заключительного заседания осенней сессии Советом Федерации будет рассмотрено порядка 130 законов.

"Верхняя палата парламента в этом году работала в напряженном ритме. Приняты нужные для страны законы", — отметила спикер. По словам Матвиенко, одобренные сенаторами законы направлены на стабилизацию экономической ситуации, повышение социальной защищенности населения и на обеспечение национальной безопасности страны.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.