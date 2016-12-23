Моча как оружие: зачем наказывать за срыв выставок и спектаклей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктория Сальникова. В ходе большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о срывах культурных мероприятий и допустимости цензуры. Президент подчеркнул, что нельзя делить хулиганов на своих и чужих и нужно отличать "здравый смысл от всякой пены, которая возникает на этой волне".

Вчера депутаты Госдумы во главе с председателем по культуре Станиславом Говорухиным также внесли на рассмотрение законопроект о наказании за публичное осквернение произведений искусства и срыв выставок и концертов.

Законопроект действительно актуален: только в этом году активисты различных общественных организаций сорвали несколько крупных культурных мероприятий. Но специального закона на такие случаи не существует. Срывы спектаклей и выставок возродили дискуссию о цензуре, точку в которой поставил президент. РИА Новости — о противостоянии культурных и общественных активистов.

"Голые дети"

Что: выставка "Джок Стерджес без смущения"

Кто: Оперативный молодежный отряд и Центр профилактики правонарушений Общественной организации "Офицеры России"

© AFP 2016/ Andrei Borodulin Активисты организации "Офицеры России" возле входа в "Центр фотографии имени братьев Люмьер" в Москве

Известность американскому фотографу Джоку Стерджесу, обладателю степени магистра искусств, принесли снимки, сделанные на нудистских пляжах. Среди портретов обнаженных людей встречаются и дети. Фотограф подчеркивает, что снимает моделей только с их согласия, либо с согласия родителей. В 1990-е годы в США Стерджеса пыталась преследовать полиция и ФБР, но в итоге его признали невиновным.

В России выставка Стерджеса прошла в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. В экспозиции снимков обнаженных детей не было. Активисты, которые выставку не видели, нашли работы фотографа с обнаженными детьми в Интернете. Стерджеса обвинили в распространении детской порнографии. Недовольные ворвались на выставку и облили некоторые экспонаты мочой. При этом вход в галерею заблокировали члены организации "Офицеры России". Руководство Центра приняло решение досрочно закрыть выставку.

Протащил с собой бутылку мочи. pic.twitter.com/Mn1bqQNZ2c — Гусейнов (@vguseynov) September 25, 2016

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Инцидент вызывал широкой общественный резонанс. Позже председатель президиума "Офицеров" Антон Цветков отказался от своих претензий и заявил, что его ввели в заблуждение.

"Выставка эта: ну, конечно, если бы ее там кто-то не уничтожал, наверное, на нее внимания бы не обратили", — сказал он.

"О геях"

Что: спектакль "Все оттенки голубого", театр "Сатирикон"

Кто: православные активисты, депутат Виталий Милонов, руководитель Петербургского отделения "Народного собора", помощник Милонова Анатолий Артюх

Спектакль "Все оттенки голубого" поставлен по одноименной пьесе Владимира Зайцева, которая в 2014 году была отмечена на фестивале молодой драматургии "Любимовка". В основе — реальные истории подростков, которые признались в нетрадиционной сексуальной ориентации. Главный герой – школьник Егор влюбляется в парня. Он признается родителям, но те, назвав его извращенцем, закрывают в психушке.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин

Константин Райкин рассказал в интервью "Деловому Петербургу" , что выбрал эту пьесу для того, чтобы "просто поговорить о всяком инакочувствовании".

"Когда я делал спектакль — думал о Мандельштаме, о Бродском, о Малевиче. Вообще о людях, отличающихся от всеобщей одинаковости. Они не могли чувствовать по–другому, нежели чувствуют, — и не могли лгать о своих настоящих чувствах. Мир вообще, но Россия особенно жестоко, беспощадно непримирима ко всяческим другим", — сказал Райкин.

В Санкт-Петербурге в феврале спектакль дважды прерывали из-за звонков о ложном минировании. Активисты из движения "Народный собор" стояли на входе в "Балтийский дом", где шел показ спектакля и раздавали листовки о вреде гомосексуализма. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов написал жалобу в прокуратуру с требованием проверить спектакль на нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. По мнению депутата, постановка "наносит ущерб нравственному здоровью".

"Райкин совершает провокацию против здоровых ценностей наших народов, института семьи, и затрагивает детство, пытаясь заменить его размытыми понятиями сексуальной распущенности", — заявил депутат корреспонденту ТАСС.

"Это не наша правда"

Что: фильм "Матильда"

Кто: православные активисты

© ТПО Рок Кадр из фильма "Матильда"

Фильм "Матильда" Алексея Учителя об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны весной 2017 года.

В ноябре православные активисты из "Царского креста" потребовали, чтобы полиция, прокуратура и депутат Госдумы Наталья Поклонская проверили "Матильду". Они уверены, что фильм оскорбляет чувства верующих (Николай II был канонизирован) и является "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская инициировала проверку, добавив, что "не будет мараться просмотром фильма". Позже Учитель заявил, что проверка ничего не выявила.

"Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости. Собственно, я же не первый фильм снимаю и понимаю в некоторой, скажем так, эстетике любви и как ее преподносить", — сказал телеканалу НТВ Алексей Учитель.

Продюсер "Матильды" Александр Достман считает претензии "Царского креста" надуманными. По его мнению, общественники придумывают проблемы "на ровном месте".

Цензура?

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк "Сточная канава" и "диктат толпы": споры вокруг речи Константина Райкина В 2016 возродилась дискуссия о недопустимости цензуры – ни государственной, ни общественной. Народный артист России Константин Райкин, выступая на Всероссийском театральном форуме, заявил: "Вот эти группки якобы оскорбленных людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна – дистанцируется от них. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. А запрет цензуры — это величайшее событие векового значения в художественной, духовной жизни нашей страны".

© Фото: предоставлено Центром фотографии имени братьев Люмьер Посетители на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве

Он также добавил, что "наша несчастная церковь" забыла, как ее травили, и теперь действует такими же методами.





"Значит, прав был Лев Николаевич Толстой, который говорил, что не надо соединяться власти с церковью, иначе она начинает не Богу служить, а власть обслуживать", — сказал он.

Артиста поддержали многие художественные деятели: режиссер Андрей Звягинцев, худрук Театра Наций Евгений Миронов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. Одним из оппонентов Райкина стал руководитель мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов.

"Под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии", — сказал он.

Слово — президенту