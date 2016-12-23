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Общество

Моча как оружие: зачем наказывать за срыв выставок и спектаклей

17:1623.12.2016
(обновлено: 18:05 23.12.2016)
2722004
Кадр из фильма Матильда
© Фото: предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктория Сальникова. В ходе большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о срывах культурных мероприятий и допустимости цензуры. Президент подчеркнул, что нельзя делить хулиганов на своих и чужих и нужно отличать "здравый смысл от всякой пены, которая возникает на этой волне".

Вчера депутаты Госдумы во главе с председателем по культуре Станиславом Говорухиным также внесли на рассмотрение законопроект о наказании за публичное осквернение произведений искусства и срыв выставок и концертов.

Театральный занавес. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Культурные итоги 2016 года: российское кино, "Евровидение" и цензура
Согласно законопроекту, злоумышленников ждет административный штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов. За повторное нарушение штраф возрастет до 100 тысяч, а обязательные работы – до 200 часов. Галеристы поддержали инициативу.

Законопроект действительно актуален: только в этом году активисты различных общественных организаций сорвали несколько крупных культурных мероприятий. Но специального закона на такие случаи не существует. Срывы спектаклей и выставок возродили дискуссию о цензуре, точку в которой поставил президент. РИА Новости — о противостоянии культурных и общественных активистов. 

"Голые дети"

Что: выставка "Джок Стерджес без смущения"

Кто: Оперативный молодежный отряд и Центр профилактики правонарушений Общественной организации "Офицеры России"

© AFP 2016/ Andrei Borodulin
Активисты организации "Офицеры России" возле входа в "Центр фотографии имени братьев Люмьер" в Москве

Известность американскому фотографу Джоку Стерджесу, обладателю степени магистра искусств, принесли снимки, сделанные на нудистских пляжах. Среди портретов обнаженных людей встречаются и дети. Фотограф подчеркивает, что снимает моделей только с их согласия, либо с согласия родителей. В 1990-е годы в США Стерджеса пыталась преследовать полиция и ФБР, но в итоге его признали невиновным. 

В России выставка Стерджеса прошла в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. В экспозиции снимков обнаженных детей не было. Активисты, которые выставку не видели, нашли работы фотографа с обнаженными детьми в Интернете. Стерджеса обвинили в распространении детской порнографии. Недовольные ворвались на выставку и облили некоторые экспонаты мочой. При этом вход в галерею заблокировали члены организации "Офицеры России". Руководство Центра приняло решение досрочно закрыть выставку.

Инцидент вызывал широкой общественный резонанс. Позже председатель президиума "Офицеров" Антон Цветков отказался от своих претензий и заявил, что его ввели в заблуждение.  

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин прокомментировал реакцию общества на выставку Стерджеса
Во время большой пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что реакция на выставку была далеко не цивилизованной, но отметил, что должны быть внутренние самоограничения в самом обществе. 
"Выставка эта: ну, конечно, если бы ее там кто-то не уничтожал, наверное, на нее внимания бы не обратили", — сказал он.

"О геях"

Что: спектакль "Все оттенки голубого", театр "Сатирикон"

Кто: православные активисты, депутат Виталий Милонов, руководитель Петербургского отделения "Народного собора", помощник Милонова Анатолий Артюх 

Спектакль "Все оттенки голубого" поставлен по одноименной пьесе Владимира Зайцева, которая в 2014 году была отмечена на фестивале молодой драматургии "Любимовка". В основе — реальные истории подростков, которые  признались в нетрадиционной сексуальной ориентации. Главный герой – школьник Егор влюбляется в парня. Он признается родителям, но те, назвав его извращенцем, закрывают в психушке. 

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин
Константин Райкин рассказал в интервью "Деловому Петербургу", что выбрал эту пьесу для того, чтобы "просто поговорить о всяком инакочувствовании".

"Когда я делал спектакль — думал о Мандельштаме, о Бродском, о Малевиче. Вообще о людях, отличающихся от всеобщей одинаковости. Они не могли чувствовать по–другому, нежели чувствуют, — и не могли лгать о своих настоящих чувствах. Мир вообще, но Россия особенно жестоко, беспощадно непримирима ко всяческим другим", — сказал Райкин.

В Санкт-Петербурге в феврале спектакль дважды прерывали из-за звонков о ложном минировании. Активисты из движения "Народный собор" стояли на входе в "Балтийский дом", где шел показ спектакля и раздавали листовки о вреде гомосексуализма. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов написал жалобу в прокуратуру с требованием проверить спектакль на нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. По мнению депутата, постановка "наносит ущерб нравственному здоровью".

"Райкин совершает провокацию против здоровых ценностей наших народов, института семьи, и затрагивает детство, пытаясь заменить его размытыми понятиями сексуальной распущенности", — заявил депутат корреспонденту ТАСС.

"Это не наша правда"

Что: фильм "Матильда"

Кто: православные активисты

© ТПО Рок
Кадр из фильма "Матильда"

Кадр из фильма Матильда
© Фото: предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Споры по "Матильде": новый фильм Учителя вызвал скандал до выхода на экран
Фильм "Матильда" Алексея Учителя об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны весной 2017 года.

В ноябре православные активисты из "Царского креста" потребовали, чтобы полиция, прокуратура и депутат Госдумы Наталья Поклонская проверили "Матильду". Они уверены, что фильм оскорбляет чувства верующих (Николай II был канонизирован) и является "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская инициировала проверку, добавив, что "не будет мараться просмотром фильма". Позже Учитель заявил, что  проверка  ничего не выявила.  

"Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости. Собственно, я же не первый фильм снимаю и понимаю в некоторой, скажем так, эстетике любви и как ее преподносить", — сказал телеканалу НТВ Алексей Учитель.

Продюсер "Матильды" Александр Достман считает претензии "Царского креста" надуманными. По его мнению, общественники придумывают проблемы "на ровном месте".

Цензура?

Художественный руководитель Российского государственного театра Сатирикон имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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"Сточная канава" и "диктат толпы": споры вокруг речи Константина Райкина
В 2016 возродилась дискуссия о недопустимости цензуры – ни государственной, ни общественной. Народный артист России Константин Райкин, выступая на Всероссийском театральном форуме, заявил: "Вот эти группки якобы оскорбленных людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна – дистанцируется от них. Мне кажется, что это безобразные посягательства на свободу творчества, на запрет цензуры. А запрет цензуры  — это величайшее событие векового значения в художественной, духовной жизни нашей страны".
© Фото: предоставлено Центром фотографии имени братьев Люмьер
Посетители на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
Он также добавил, что "наша несчастная церковь" забыла, как ее травили, и теперь действует такими же методами. 

"Значит, прав был Лев Николаевич Толстой, который говорил, что не надо соединяться власти с церковью, иначе она начинает не Богу служить, а власть обслуживать", — сказал он.

Артиста поддержали многие художественные деятели: режиссер Андрей Звягинцев, худрук Театра Наций Евгений Миронов,   генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие. Одним из оппонентов Райкина стал руководитель мотоклуба "Ночные волки" Александр "Хирург" Залдостанов.

 "Под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии", — сказал он. 

Слово — президенту

Точку в дискуссии о цензуре в культурном пространстве поставил президент.

2 декабря на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Путин  заявил, что любые хулиганские выходки и попытки сорвать выставку или спектакль абсолютно недопустимы.
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по культуре и искусству при президенте РФ

"С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать. И в то же время, в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть, именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией", — сказал Путин.

Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге совместное заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку. 2 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин обсудил с деятелями культуры насущные проблемы
Президент также призвал деятелей культуры выработать критерии для творческих произведений, позволяющие определять, выходят ли они за рамки закона и оскорбляют ли чьи-либо чувства.

"Непростая задача, но было бы очень хорошо, чтобы не мы, а вы могли бы это сделать. И тогда мне было бы легче останавливать, честно говоря, и чиновников, которые переходят границы", — сказал Путин.

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Общество
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10 пользователей оставили 27 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • rskomi
    Знаете, смотрю старые фильмы. Была цензура, резали, не разрешали, но то что снимали и сейчас, спустя годы, смотрим. А вот все эти новшества, уйдут и забудутся. Один делает фотографии не просто голых детей, а подростков. Другой ставит пьесу о голубых школьниках. Где предел, где граница, за которую выходить аморально? Я против цензуры, но и постановка Гамлета, где Офелию насилуют на рояле, а "Три сестры" это лесбиянки не по душе. Честно, так надоело, до рвоты, до тошноты всё это новое виденье классических произведений. Достали эти глупые и скучные фильмы, о выдуманных ситуациях и проблемах.
    20:32
    23.12.2016
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  • Александр Перов
    Выставка Стерджеса однозначно мерзкая, как и спектакль про юношу-гея. И если эти "произведения", а на самом деле выходящие за рамки общественной морали,вызывают у людей отвращение, то это проблема создателей такого " искусства ", у которых нет моральных рамок и Бога в душе.
    18:02
    23.12.2016
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