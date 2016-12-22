Бастрыкин призвал следователей предотвращать случаи массового отравления

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следователи во всех регионах РФ должны оперативно и эффективно предотвращать случаи, аналогичные массовому отравлению контрафактным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин в четверг провел в Туле оперативное совещание с руководителями следственных органов СК РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО). В совещании также приняли участие руководители первого следственного управления главного следственного управления СК РФ и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

"В связи с недавно произошедшим массовым отравлением людей в Иркутской области во всех регионах должна быть готовность к оперативной и эффективной работе по предотвращению подобных фактов, и следственные органы должны проявлять настойчивость и принципиальность в данном вопросе", — приводит слова Бастрыкина и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Бастрыкин заслушал ход и результаты расследования наиболее резонансных дел, находящихся в производстве органов СК РФ в ЦФО. После совещания председатель СК РФ дал указания руководителям следственных управлений.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.