В Северной Осетии заявили, что не причастны к отравлениям "Боярышником"

ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Предприятия Северной Осетии не имеют отношения к отравлению спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник" в Иркутской области, заявил в четверг глава республики Вячеслав Битаров.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

По данным пресс-службы главы и правительства Северной Осетии, проверки в республике были вызваны тем, что на этикетке суррогатного "Боярышника" в качестве производителя было указано североосетинское предприятие.

"В федеральных СМИ прошла информация, связавшая нашу республику с массовыми отравлениями на территории Иркутской области. В связи с этим были инициированы проверки производителей спиртосодержащего косметического средства "Боярышник", в частности, находящихся на территории республики. Результаты проверки показали, что североосетинские предприятия никакого отношения к данному отравлению не имеют", — сообщил глава региона, слова которого приводит пресс-служба, отмечая, что вопрос находится у руководителя республики на контроле с первого дня.

По словам Битарова, на территории Северной Осетии никогда не осуществлялось производство метилового спирта, который применяется в технической и древесной промышленности, которого также нет в республике.

"Здесь, в республике, налажено производство этилового спирта на основе зерен кукурузы и пшеницы", — отметил глава Северной Осетии.