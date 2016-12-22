Опрос: россияне отмечают, что увольнений и задержек зарплаты стало меньше

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне отмечают, что увольнений и задержек зарплаты на месте их работы стало меньше, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
"Среди работающих уверенность в своем положении с августа укрепилась. Люди стали чаще говорить, что на их предприятиях ни увольнений, ни сокращения рабочего времени или зарплаты не было", — говорится в сообщении ФОМ.
Так, 77% работающих россиян утверждают, что за последние два-три месяца в их организации не было случаев увольнения сотрудников по сокращению штата (по сравнению с 71% в августе). При этом 74% сообщают, что на их месте работы не было и сокращения и задержек зарплат (по сравнению с 69% в августе).
О сокращениях сказали 18% работающих граждан (по сравнению с 22% в августе), 23% отметили и случаи сокращения и задержки зарплаты (по сравнению с 26% в августе).
Так, более половины работников частных предприятий (55%) уверены, что им удастся в течение двух-трех месяцев найти работу примерно с такими же условиями и такой же зарплатой. В том, что не "пропадут", уверены 48% бюджетников.
О множественных ситуациях с увольнениями говорят лишь 6%. В свою очередь 12% утверждают, что многим их родственникам и знакомым сократили или задержали зарплату.
Опрос был проведен 20 ноября 2016 года в 104 населенных пунктах. Всего было опрошено 1500 человек. Статпогрешность не превышает 3,6%.