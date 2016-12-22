Владельцы поврежденных у "Коломенской" машин получат выплаты по КАСКО

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Владельцы автомобилей, поврежденных при взрыве у метро "Коломенская" в Москве, могут рассчитывать на страховое возмещение при наличии у них полиса добровольного страхования — КАСКО, сообщил РИА Новости директор дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
По его словам, данный случай подпадает под риск "Пожар". "Неконтролируемое горение или взрыв (в том числе воздействие ударной волны), возникшие вследствие внешнего воздействия, исключая локальные повреждения элементов салона транспортного средства в результате курения. По дополнительному соглашению сторон под пожаром может пониматься также неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие самовозгорания транспортного средства и (или) замыкания электропроводки ТС", — уточнил Княгиничев.
Княгиничев отметил, что по дополнительному соглашению сторон может быть также застрахован риск механического повреждения автомобиля в результате сильных потоков ветра. Страховое покрытие может быть распространено на локальные повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали (сколы).