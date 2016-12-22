Владельцы поврежденных у "Коломенской" машин получат выплаты по КАСКО

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Владельцы автомобилей, поврежденных при взрыве у метро "Коломенская" в Москве, могут рассчитывать на страховое возмещение при наличии у них полиса добровольного страхования — КАСКО, сообщил РИА Новости директор дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

"Сегодня при взрыве в южном подземном переходе станции московского метро "Коломенская" пострадали автомобили. При наличии у владельцев машин полисов каско они смогут получить страховое возмещение или отремонтировать автомобиль на СТОА в соответствии с договором страхования", — сказал Княгиничев.

По его словам, данный случай подпадает под риск "Пожар". "Неконтролируемое горение или взрыв (в том числе воздействие ударной волны), возникшие вследствие внешнего воздействия, исключая локальные повреждения элементов салона транспортного средства в результате курения. По дополнительному соглашению сторон под пожаром может пониматься также неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие самовозгорания транспортного средства и (или) замыкания электропроводки ТС", — уточнил Княгиничев.

Случившееся также подпадает под риск "Повреждение отскочившим или упавшим предметом", продолжил он. "Внешнее механическое воздействие на ТС постороннего предмета (в том числе выброс гравия из-под колес транспорта, камней и других твердых фракций), исключая локальные повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали (сколы)", — пояснил он.

Княгиничев отметил, что по дополнительному соглашению сторон может быть также застрахован риск механического повреждения автомобиля в результате сильных потоков ветра. Страховое покрытие может быть распространено на локальные повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали (сколы).