Роскомнадзор и Mail.ru разработают метод выявления материалов о суицидах

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Mail.ru Group (управляет российскими социальными медиа "ВКонтакте", "Мой Мир" и "Одноклассники") и Роскомнадзор намерены создать научную методику оперативного мониторинга и выявления материалов о самоубийствах и тематических сообществ, в том числе программным методом, сообщает Роскомнадзор.

"Состоялось заседание рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах. В совещании приняли участие руководство и специалисты Роскомнадзора и подведомственных предприятий, руководство Mail.ru Group, представители Роспотребнадзора и научного сообщества…. Участники заседания решили начать совместную разработку научной методики, которая позволит оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества, в том числе программным методом", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в Роскомнадзоре, основными проблемами в работе по выявлению суицидального контента в сети являются большой объем материалов для мониторинга, "тайный язык" — общение с помощью метафорических хештегов и особого сленга. Кроме того, мониторингу препятствует закрытый характер групп, посвященных суицидам, "замусоренность" смыслового поля (выражения типа "убей себя об стену", "выпей яду", ставшие "общим местом" несерьезной интернет-коммуникации).

При этом в действующем законодательстве функция мониторинга интернета для выявления противоправной информации не закреплена ни за одним ведомством или уполномоченной организацией. Эта деятельность осуществляется волонтерами или администрациями интернет-ресурсов в инициативном порядке, добавляют в Роскомнадзоре.

С 2012 года на горячую линию Роскомнадзора поступило более 43 тысяч обращений граждан и общественных организаций по проблеме сетевой пропаганды самоубийств. Более 14 тысяч противоправных материалов по тематике самоубийств были внесены в единый реестр запрещенной информации. Около 6 тысяч из них (43%) составляют материалы в соцсетях РФ.