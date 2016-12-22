В Сибири ужесточат контроль за производством алкоголя

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин поручил прокурорам Сибири ужесточить контроль производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Семчишин… поручил прокурорам субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе принять меры к ужесточению контроля за оборотом спиртосодержащих средств, выявлению производства и реализации нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в киосках, ларьках, через автоматы", — говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

В нем отмечается, что сибирские прокуроры должны добиваться надлежащего проведения процессуальных проверок, расследования уголовных дел об изготовлении и продажи контрафактного алкоголя и других вредных спиртосодержащих жидкостей, вовремя изымать опасную продукцию и своевременно устанавливать причастных лиц.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.